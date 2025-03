VEJA ONDE

H&M anuncia abertura de três lojas no Brasil; loja promete brigar com Renner, Riachuelo e C&A

A gigante sueca do setor de vestuário, H&M, anunciou que começará suas operações no Brasil no segundo semestre deste ano. As três primeiras filiais serão inauguradas todas no estado de São Paulo: uma no Shopping Iguatemi, outra no Shopping Anália Franco e a última na cidade de Campinas, localizada no Shopping Dom Pedro, segundo divulgou nesta sexta-feira (28). >