TRAGÉDIA

Helicóptero dos Bombeiros cai em Minas Gerais; seis morreram

Uma das vítimas trabalhou no resgate de Brumadinho, em 2019

Um helicóptero dos Bombeiros de Minas Gerais caiu em Ouro Preto enquanto realizava buscas por um avião de combate a incêndios florestais, que estava desaparecido. Toda a tripulação morreu. A queda da aeronave ocorreu na tarde de sexta-feira (11), quando a região enfrentava condições climáticas adversas, dificultando o contato da equipe com o comando.

Ao todo, seis pessoas estavam a bordo do helicóptero Arcanjo 04: o piloto, capitão Adriano Machado Wilker; tenente Victor; sargentos Wellerson, que participou das buscas em Brumadinho, e Gabriel; o médico Rodrigo Trindade e o enfermeiro Bruno Sudário, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O helicóptero, que desapareceu na sexta (11), foi localizado após 12 horas de buscas na Serra Íngreme de Ouro Preto. A região enfrentava condições climáticas adversas, o que dificultou o contato da equipe com o comando.

As famílias das vítimas estão recebendo suporte psicológico e as causas do acidente serão investigadas.