Hell de Janeiro: Calor de 71°C 'derrete' trilhos e trem descarrila no RJ

Trilhos ficaram dilatados e encurvados

Um trem descarrilou em Magé, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, após os trilhos dilatarem pela alta temperatura registrada no estado. O caso aconteceu nesta quinta-feira (20), na altura do bairro de Parque Estrela. Ninguém ficou ferido. >