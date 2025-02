MINAS GERAIS

Homem acelera e passa por cima de namorada em atropelamento durante briga

Ela rola pelo chão e permanece caída, sem receber ajuda até o fim da gravação

Uma mulher de 66 anos foi atropelada pelo namorado durante uma discussão em Visconde do Rio Branco (MG). O episódio aconteceu durante um desentendimento. >

Segundo a vítima, após uma briga, o homem tentou sair com o carro, mas ela se colocou na frente para impedir que ele fosse embora. As imagens registradas mostram que, inicialmente, o condutor avançou levemente com o veículo e parou antes de atingi-la. Momentos depois, o motorista acelera e passa por cima da mulher. >