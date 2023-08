Homem atingido por aparelho em academia tem 1% de chance de voltar a andar

A mulher do motorista por aplicativo que sofreu um lesão na academia diz que ele está consciente e continua em recuperação, em luta para voltar a andar. Regilândio da Silva Inácio, 42 anos, foi atingido por um aparelho de musculação quando se exercitava na sexta, em Juazeiro do Norte (CE). Regilândio foi operado, mas tem menos de 1% de chance de voltar a caminhar.



"Meu marido acordou com muita dor, está consciente de tudo o que aconteceu, dentro das expectativas está bem, porém, triste com a possibilidade de não voltar a andar. Nossos filhos estiveram aqui pela manhã, isso que faz ele continuar na batalha", diz Maria Socorro Pereira Inácio, esposa de Regilândio, ao Uol.