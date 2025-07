QUEDA PROFUNDA

Homem cai e fica preso em cova durante enterro de familiar

Rapaz chegou a ficar com cabeça coberta de terra

Um homem caiu e ficou preso dentro de uma cova no Cemitério Campo da Esperança, no Distrito Federal. O rapaz acompanhava o enterro da avó quando o chão cedeu e ele acabou caindo na cova de outra pessoa. >

Segundo informações do g1 do Distrito Federal, familiares já estavam deixando o cemitério quando o caso aconteceu, na última quinta-feira (3). O homem, identificado como José Rivelino, caiu alguns metros de profundidade, chegando a ficar com a cabeça coberta de terra.>