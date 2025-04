LITORAL

Homem é filmado de calcinha se masturbando em quiosque de praia

Polícia já identificou suspeito, mas caso só poderá ser investigado após registro de denúncia por importunação sexual

Um homem foi filmado usando apenas uma calcinha e se masturbando em um quiosque na praia de Mongaguá, litoral de São Paulo. As imagens, captadas por câmeras de segurança do estabelecimento na Avenida Mario Covas Júnior, mostram o indivíduo realizando o ato por volta da meia-noite do dia 7 de abril. >