CRIME

Homem é preso após dar chineladas em filhote de cachorro no Distrito Federal

Um homem foi preso após bater em um filhote de cachorro com uma sandália, nesta quarta-feira (18). O caso aconteceu na Estrada Parque Taguatinga, no Distrito Federal.

Segundo o homem, que tem 35 anos, ele agrediu a cadela com o intuito de “educá-la”. Testemunhas filmaram a agressão, que ocorreu em plena luz do dia. Nas imagens, o homem se aproxima da cadela, imobiliza a filhote e começa a bater nela com força, usando a sandália. As imagens não serão exibidas pela reportagem.