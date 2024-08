BRASIL

Homem é preso por estupro ao ir à delegacia prestar depoimento e ser reconhecido por vítima

Um homem de 47 anos foi preso por estuprar uma adolescente de 15 anos, após ela reconhecê-lo enquanto ele prestava depoimento de outro crime. Segundo a Polícia Civil de Goiás, as características descritas pela adolescente eram "idênticas" ao do homem.

