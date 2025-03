RIO DE JANEIRO

Homem invade delegacia para ameaçar namorada e fica preso

Ele já responde por agressão a antiga esposa

Um homem de 43 anos foi detido após invadir a Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, para ameaçar sua namorada de morte. De acordo com relatos policiais, ele subiu as escadas do local e proferiu a seguinte ameaça: “Se você continuar com o processo, vou te matar e chamar os milicianos”. A vítima, em estado de pânico, refugiou-se próximo aos bebedouros da delegacia. As informações são do G1.>