Homem matou ex-namorada grávida por não querer filho negro, diz polícia

Karine Sevalho Lima e Victor de Souza Rocha. Crédito: Reprodução

Um homem de 21 anos foi preso suspeito de matar a ex-namorada grávida porque ela era negra - segundo a investigação, ele teria dito a amigos que jamais teria um filho com características negras. Victor de Souza Rocha foi preso na terça (21), em Manaus, pela morte de Karine Sevalho Lima, de 19. O crime aconteceu em 2022.



O delegado Ricardo Cunha, da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), diz que Victor e Karine namoravam, mas o relacionamento degringolou quando ela descobriu a gravidez. Victor então teria passado a pressionar Karine para que ela fizesse um aborto.

O corpo de Karine foi encontrado em um matagal de Manaus em 26 de maio do ano passado. Ela tinha perfurações de arma branca por todo o corpo, o rosto desfigurado e outros sinais de tortura. O delegado explicou ao G1 que no dia do crime, Karina foi encontrar Victor para dizer que a família já sabia que ele era o pai do bebê que ela esperava e dizer novamente que não faria aborto. Na época, ela já estava grávida de sete meses.

“No dia do crime, Karine teria ido encontro ao Victor, para informar que sua família tinha conhecimento de que ele seria o genitor do bebê e afirmar que não iria realizar o aborto. As investigações apontam que eles tiveram um desentendimento em razão do autor não ter aceitado o posicionamento da vítima, o que o levou a tirar a vida dela”, disse o delegado Ricardo Cunha.