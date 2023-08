Homem morre após pular no mar para ganhar R$ 50 em aposta

Um homem de 43 anos morreu afogado após ter pulado de uma barca em movimento no litoral de São Paulo. Segundo o Uol, a vítima teria aceitado uma aposta de R$ 50 feita por outro passageiro. A família, no entanto, questiona a demora no salvamento e as diferentes versões recebidas.



Sergio Luís Pereira estava na barca que faz a travessia entre Vicente de Carvalho, em Guarujá, e Santos, na tarde de sexta-feira (18). Sergio sabia nadar "muito bem", segundo a família.