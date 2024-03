17 REFÉNS E DOIS BALEADOS

Homem que fez reféns na rodoviária do Rio de Janeiro se entrega após quase 3h

O homem que invadiu um ônibus da Viação Sampaio, na Rodoviária do Rio de Janeiro , e fez 16 reféns, incluindo crianças e idosos, se entregou à polícia após 3h no final da tarde desta terça-feira (12). O criminoso foi identificado como Paulo Sérgio de Lima, de 29 anos, e será levado para a 4ª Delegacia de Polícia (DP Praça da República).

Todos os reféns que estavam no coletivo foram libertados sem ferimentos, segundo o porta-voz da Polícia Militar, Marcos Andrade.

"Ele está preso. Todos os reféns foram libertados, seguros, e passam por atendimento prévio do Corpo de Bombeiros para verificar as condições psicológicas e outras coisas mais", disse o militar.

Paulo Sérgio de Lima invadiu um ônibus que seguiria para Juiz de Fora, em Minas Gerais, na tarde desta terça-feira (12). Uma passageira disse ao g1 que o sequestro começou depois que o coletivo percorreu 500m, mas voltou para a rodoviária por conta do ar-condicionado quebrado. Por conta do calor, alguns passageiros começaram descer, mas o cirminoso, que já estava no veículo, fez os disparos ferindo duas pessoas. Ao todo, 37 pessoas compraram passagem para a viagem.