Homem tenta roubar ambulância, mas veículo atola e ele desiste

Um equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi feita refém a caminho do atendimento de uma paciente no bairro de Sucupira, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife, nesta quarta-feira (19).



De acordo com a Prefeitura de Jaboatão, a equipe teve o percurso obstruído por um veículo parado. Uma moradora local solicitou a retirada do carro, para que fosse prestado socorro ao paciente numa casa vizinha, mas o motorista deu ré e bateu na ambulância. Em seguida saiu do veículo armado e agressivo.