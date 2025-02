ALIMENTAÇÃO

Horário do almoço pode afetar na perda de peso; entenda

Comer em horários irregulares pode afetar nossa saúde

Na tentativa de perder peso, muitas vezes as pessoas apelam para pular refeições, entendendo que assim estão comendo menos e vão emagrecer. A quantidade de comida não é o único ponto importante, porém, e o horário das refeições pode ser determinante, especialmente no caso do almoço. As informações são do Extra.>