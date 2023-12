Icônico vinho Petrus chega ao Brasil custando preço de carro popular

Um dos vinhos mais icônicos do mundo, o Petrus, feito de uvas merlot de Bordeaux, na França, passará a ser vendido no Brasil com exclusividade pela World Wine. Com isso, os endinheirados brasileiros já poderão adquirir com segurança 48 garrafas do Petrus 2020, que estarão distribuídas em restaurantes parceiros de longa data da importadora.



Assinado pelo Château Petrus, o vinho é conhecido pela qualidade das suas uvas merlot, produzidas num microclima considerado perfeito para desenvolvimento das vinhas. A produção escassa e rigorosa, além do bom marketing, aguçam a curiosidade e inflam seu valor de mercado, que é sugerido de R$ 62.200 no varejo, próximo ao de um Fiat Mobi ou Renault Kwid.