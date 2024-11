RAZÕES PARA ACREDITAR

Idosa de 79 anos faz Enem pelo sonho de cursar Letras e escrever um livro

'Adquirir conhecimento não tem idade', diz idosa. Quase 10 mil pessoas com mais de 60 anos participam dessa edição do Enem

Perla Ribeiro

Publicado em 7 de novembro de 2024 às 10:10

Idosa de 79 anos faz Enem pelo sonho de cursar Letras e escrever um livro Crédito: Reprodução/MEC

Quase 10 mil pessoas com mais de 60 anos voltam ao locais de prova, no próximo domingo (10), para participar do segundo dia de provas do Enem. Entre elas, está a aposentada Maria Elisabete de Arruda, de 79 anos. Apesar da idade avançada, ela considera que estudar não tem idade. "Adquirir conhecimento não tem idade, porque a pessoa aprende até o último dia de vida dela", diz, com a sabedoria de quase oito décadas de vida.

Fazer o Enem, para dona Maria Elisabete, é só mais um degrau que ela pretende subir para conquistar um sonho. Ela planeja usar a nota obtida na avaliação para garantir uma vaga no curso de Letras e, a partir daí, realizar um sonho: escrever um livro. “As pessoas acham que aposentados ficam sentados em casa olhando para as paredes, mas eu gosto muito de ler, estudar e aprender. Eu quero renovar o meu mundo de conhecimento e, por isso, estou participando do Enem este ano”, diz.

O corpo pode estar cansado, o raciocínio pode não ser mais rápido como no passado, mas dona Maria Elisabete permanece com muita sede de conhecimento. E, para ela, sempre há tempo de correr atrás do prejuízo e resgatar as oportunidades que foram deixadas para trás. "Eu quero estudar português, eu quero renovar o meu mundo de conhecimentos. Nada é mais importante para uma pessoa do que estar refazendo tudo que deixou pra trás, pois o recomeço é difícil, mas deixa uma sensação de paz

Dos 4,3 milhões de candidatos confirmados, 2,9 milhões (67%) têm até 18 anos; 420 mil (9,7%) têm entre 19 e 20 anos; 639 mil (14,8%) têm entre 21 e 30 anos; 350 mil (8,1%) têm entre 31 e 59 anos; e quase 10 mil (0,23%) têm mais de 60 anos. Apesar de representar menos de 1% dos participantes, o número de pessoas com mais de 60 anos que realizam o Enem é o maior da série histórica desde 2020: são 9.950 idosos. Destes, 558 estão cursando o ensino médio na modalidade de educação para jovens e adultos (EJA).

De acordo com o Censo da Educação Superior 2023, divulgado no último mês, o Brasil registrou 9.977.217 matrículas nos cursos de graduação e sequenciais de formação específica — presenciais e a distância. Desse total, 60.735 matrículas foram de estudantes com 60 anos ou mais. Quase metade dos alunos nessa faixa etária (30.692) ingressaram no ensino superior em 2023.