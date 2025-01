RIO DE JANEIRO

Idosa é agredida por motorista de aplicativo após comer biscoito dentro do carro

Ele correu atrás da mulher e a chutou nas costas após dizer "agora, você vai limpar o banco"

Carol Neves

Publicado em 31 de janeiro de 2025 às 12:29

Idosa levou chute nas costas Crédito: Reprodução

Uma idosa de 68 anos, Maria de Fátima Silva Pires, foi agredida por um motorista de aplicativo ao entrar no condomínio onde mora, em Copacabana, Zona Sul do Rio de Janeiro. O caso ocorreu na quarta-feira (29) e foi registrado na 12ª DDelegacia (Copacabana) como lesão corporal. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que a vítima leva um chute nas costas logo após passar pelo portão do prédio.>

Maria de Fátima contou que estava voltando de uma consulta médica, onde avaliou um quadro de pneumonia, e havia chamado um carro de aplicativo. Ela relatou que foi agredida após comer um biscoito dentro do veículo. “Eu vim comendo um biscoitinho. Quando parou no prédio, ele disse assim para mim: 'Agora, você vai limpar o banco'. Nisso, eu fiquei impactada e não respondi. Eu saí e o que que aconteceu: ele correu atrás de mim, me deu um chute nas costas e me jogou no chão. Eu já sou uma senhora e estou com meu lado direito comprometido, com muita dor”, desabafou a idosa, falando ao G1.>

O motorista, que já foi identificado pela polícia, será intimado a prestar esclarecimentos. Segundo o delegado Angelo Lages, da 12ª DP, a vítima já reconheceu o agressor. "Não temos dúvidas sobre a identificação", afirmou. O veículo utilizado, no entanto, não está no nome do suspeito.>

🚨RJ: Idosa de 68 anos leva chute de motorista de aplicativo na entrada de condomínio em Copacabana.



O caso aconteceu na quarta-feira (29). Vítima afirma que foi agredida porque estava comendo um biscoito dentro do carro. Motorista foi identificado e será intimado a prestar… pic.twitter.com/sy3wmT9g1p — Blitz RJ Oficial (@blitzRJoficial) January 31, 2025

A Uber emitiu uma nota lamentando o ocorrido e afirmou que o motorista foi banido da plataforma. "A Uber lamenta o caso e considera inaceitável o uso de violência. A conta do motorista parceiro foi banida da plataforma assim que a empresa tomou conhecimento do episódio", disse a empresa, que também destacou estar à disposição das autoridades para colaborar com a investigação.>

Maria de Fátima foi socorrida pelo porteiro do prédio, que presenciou o momento da agressão. Ela deve realizar o exame de corpo de delito no Instituto Médico-Legal (IML) nesta sexta-feira (31). A polícia aguarda o resultado para determinar a extensão das lesões e definir se o motorista responderá por lesão corporal grave ou gravíssima.>