Idoso morre após ser atacado por abelhas

Um homem de 76 anos morreu após ser atacado por um enxame de abelhas em Várzea Grande, na região metropolitana de Cuiabá, nesta sexta-feira (11).



De acordo com informações do Corpo de Bombeiros ao g1, a vítima estava em um carro estacionado embaixo de uma árvore quando recebeu as picadas iniciais. Testemunhas acreditam que os insetos estavam "escondidos" em meio às folhas.



A suspeita é que a vítima tenha sofrido um choque anafilático, uma vez que o veneno das abelhas tem substâncias que podem causar aceleração dos batimentos cardíacos e obstrução das vias respiratórias.