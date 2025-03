TRAGÉDIA

Incêndio atinge casas na região da Cracolândia, no centro de SP

Ainda não existem informações sobre vítimas

Um incêndio atingiu várias casas em uma comunidade na rua dos Gusmões, no bairro de Santa Ifigênia, nas proximidades da Cracolândia, região central de São Paulo, neste domingo, 9. A ocorrência foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros, que destinou sete equipes para combater as chamas.>

Ainda não existem informações sobre vítimas. Imagens produzidas por moradores da região mostram casas de madeira e barracos sendo consumidos pelas chamas, e a chegada dos caminhões do Corpo de Bombeiros. Ainda de acordo com os moradores, o local, situado na altura do número 199, é uma ocupação que busca regularização.>