FEZ LIVE PEDINDO AJUDA

Influencer brasileira desaparecida durante intercâmbio na África do Sul é encontrada

Caroline Amanda está "machucada" e "com hematomas", diz agência de turismo

Larissa Almeida

Publicado em 26 de janeiro de 2025 às 14:47

Caroline Amanda Crédito: Divulgação

A influenciadora brasileira Caroline Amanda, que é pesquisadora e fundadora do @yonidaspretas, foi encontrada neste domingo (26) em um hospital de Joanesburgo, na África do Sul. Ela desapareceu no último sábado (25), após pedir ajuda em uma live no Instagram, por onde contou que estava sendo vítima de abuso sexual e corria risco de vida. >

De acordo com a Brafrika Viagens, agência de turismo contratada pela brasileira para o intercâmbio que estava fazendo na África do Sul desde o início de janeiro, Caroline está ciente e acompanhada pela representante da embaixada brasileira no país africano. Ela foi encontrada emocionalmente abalada, com a perna esquerda imobilizada e com hematomas nas mãos e nos braços. >

“Estamos trabalhando para transferi-la de hospital, acionando o seguro e providenciando uma passagem dela para o Brasil o mais urgente possível para que ela esteja com a família dela”, disse a agência em comunicado no Instagram. >

Pedido de socorro em live

Internautas e amigos de Caroline Amanda, que assistiram a live transmitida por volta das 22h (horário de Brasília) de sábado, disseram que a influencer estava visivelmente nervosa e afirmava estar machucada. A live durou poucos minutos no ar e, em seguida, Caroline não deu mais notícias. >

O caso ganhou repercussão rapidamente nas redes sociais e Anielle Franco, ministra da Igualdade Racial, não demorou para se manifestar afirmando que estava em contato com o Itamaraty e que a Embaixada do Brasil em Pretória estava ciente do caso. "Estamos somando esforços e fazendo tudo o que está ao nosso alcance para que se resolva da melhor maneira", escreveu em postagem no Instagram. >