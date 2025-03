JUSTIÇA

Influenciadora cristã é condenada por culpar terreiros por enchentes no RS: ‘Mais do que a Bahia’

Depois da repercussão, ela chegou a afirmar que havia sido mal interpretada

“O que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Deus está descendo com sua ira total. Eu não sei se vocês sabem, mas o estado do Rio Grande do Sul é um dos estados com o maior número de terreiros de macumba, mais do que a Bahia”, dizia ela no vídeo. Michele insinuou que as pessoas brincam com o sagrado, fazendo com que inocentes sofram as consequências por essas atitudes. “Deus é santo, não há um Deus maior do que ele e aí as pessoas estão abusando disso. Vocês podem ter certeza que Deus não divide a sua honra com ninguém e isso vai ter consequências, está tendo consequências”, completou.>