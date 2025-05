EMPREGO

ANPD tem concurso público com salários que chegam a R$ 9 mil

Inscrições podem ser realizada a parti do dia 23 de maio

Elaine Sanoli

Publicado em 9 de maio de 2025 às 20:43

Concurso Crédito: Arquivo Agência Brasil

A Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) publicou edital do concurso público nesta sexta-feira (9). Com salários de até R$ 9 mil, o certame vai preencher 213 vagas temporárias e 1.704 do cadastro de reserva. As inscrições poderão ser realizadas entre os dias 23 de maio e 15 de junho. >

O edital prevê o preenchimento de vagas para:>

Atividades Técnicas de Complexidade Gerencial (50) | Salário: R$ 9.047,00 | Nível Superior;

Atividades Técnicas de Complexidade intelectual (101) | Salário: R$ 6.681,70 | Nível Superior;



Atividades Técnicas de Suporte (51) | Salário: R$ 4.142,00 | Nível Superior;



Atividades de Apoio Operacional (11) | Salário: R$ 1.853,00 | Nível Médio;

>

As vagas para o cadastro reserva são:>

Atividades Técnicas de Complexidade Gerencial (400) | Nível Superior;

Atividades Técnicas de Complexidade intelectual (808) | Nível Superior;



Atividades Técnicas de Suporte (408) | Nível Superior;



Atividades de Apoio Operacional (88) | Nível Médio.

>

A carga horária para todas as funções é de 40h semanais. O concurso Público tem validade de dois anos, mas as contratações têm previsão de duração de até cinco anos. A prova objetiva será realizada no dia 17 de agosto.>

As provas referentes ao processo seletivo serão aplicadas nas cidades de Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Goiânia (GO), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA) e São Paulo (SP), bem como as etapas da avaliação biopsicossocial e da heteroidentificação.>