Inmet alerta para a primeira onda de calor de 2026; saiba mais

Fenômeno tem se tornado mais frequente e intenso em função do aquecimento global

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 15:46

Calor
Calor Crédito: Shutterstock

Quem já reclama do calor, pode se preparar para dias ainda mais quentes. O Instituto Nacional de Metereologia (Inmet) informou que o início de fevereiro será marcado pela primeira onda de calor do ano. O alerta vermelho emitido pelo Inmet começa a valer nessa terça-feira (3), no Sul do país. O fenômeno, caracterizado pelo aumento das temperaturas em 5°C ou mais por, no mínimo, cinco dias consecutivos, conforme definição da Organização Meteorológica Mundial, deve permanecer até o sábado (7).

As áreas afetadas pelo aviso incluem as regiões Serrana, Oeste Catarinense e Norte Catarinense, além de amplas áreas do Paraná e do Rio Grande do Sul, como Sudoeste Paranaense, Sudeste Paranaense, Centro-Sul Paranaense, Sudoeste Rio-grandense, Noroeste Rio-grandense, Nordeste Rio-grandense, Centro Ocidental Rio-grandense, Centro Oriental Rio-grandense e Sudeste Rio-grandense.

Desidratação e golpes de calor

A previsão climática para fevereiro já indicava a continuidade de temperaturas bem características do verão, com máximas elevadas em grande parte do país. O Inmet previa calor acima da média nos estados do Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, com desvios entre 0,6°C e 1°C acima do normal. Nesse cenário, o Instituto também alertava para a possibilidade de episódios de ondas de calor.

Além das áreas já sob aviso, outras regiões do país devem enfrentar calor intenso ao longo de fevereiro. No Sul, a tendência é de manutenção de temperaturas elevadas, com registros de picos de calor intenso, especialmente no norte do Paraná. No Sudeste, o calor deve ficar muito acima da média climatológica, com predomínio de tempo mais quente e sensação térmica elevada em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. No Centro-Oeste, a expectativa é de calor intenso em áreas de Goiás e Mato Grosso do Sul, com médias mensais até 1°C acima do normal, variando entre 27°C e 30°C.

Na região Norte, o calor mais intenso deve se concentrar nos Estados próximos ao Nordeste, como Amapá, Tocantins e Pará, onde as temperaturas médias podem variar entre 27°C e 32°C. Já no Nordeste, o calor intenso deve predominar ao longo de fevereiro, com destaque para o Maranhão, onde as temperaturas elevadas tendem a persistir durante boa parte do mês.

Ondas de calor são eventos climáticos caracterizados por temperaturas extremamente altas, acima do esperado para uma determinada região e época do ano, que podem durar vários dias ou até semanas. Esses fenômenos têm se tornado mais frequentes e intensos em função do aquecimento global. Em áreas urbanas, os impactos tendem a ser ainda mais severos por causa do efeito de ilha de calor, em que o acúmulo de concreto, asfalto e edificações intensifica a retenção de calor e eleva as temperaturas.

