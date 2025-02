CONFIRA

INSS: mudança libera adiantamento de até R$ 150 por mês do benefício

Aposentados e pensionistas podem fazer a solicitação

Carol Neves

Publicado em 5 de fevereiro de 2025 às 07:41

INSS Crédito: Tomaz Silva/Agência Brasil

A partir do final de janeiro, aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios de longa duração do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) podem pedir uma antecipação de R$ 150 do seu benefício através do programa Meu INSS Vale+. A confirmação do pedido poderá ser feita sem a necessidade de um cartão físico, sendo exigida, no entanto, a biometria para acessar o valor. >

A alteração foi implementada com o objetivo de facilitar a antecipação do montante de R$ 150 ao final de cada mês, proporcionando uma forma rápida de atender a "necessidades urgentes" e "momentos de emergência", conforme explicou o INSS. Não há taxas, juros ou correção sobre o valor, que será descontado diretamente da próxima folha de pagamento.>

O programa, criado em novembro de 2024, passou a contar com essa modificação devido à demora no envio do cartão físico. De acordo com o INSS, beneficiários de algumas áreas estavam aguardando até 45 dias para recebê-lo, sendo esse o único meio até então de acessar o benefício. Agora, a biometria será exigida apenas para quem utilizar o cartão virtual. Aqueles que preferirem o cartão físico poderão continuar usando-o com chip e senha, sem precisar passar pela verificação biométrica.>

É importante ressaltar que a antecipação de R$ 150 não interfere na margem disponível para empréstimos consignados. Caso o valor disponível no benefício não seja suficiente para o desconto, o montante será deduzido no pagamento seguinte. >