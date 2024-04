ECONOMIA

IPCA de março sobe 0,16% ante alta de 0,83% em fevereiro, mostra IBGE

O resultado ficou quase no piso do intervalo das estimativas dos analistas do mercado financeiro ouvidos pelo Projeções Broadcast Eles previam um aumento entre 0,15% e 0,42%, com mediana positiva de 0,24%.