Isenção do FGTS: contratação pode ter trava para aposentado

Projeto de lei que acaba com o desconto do FGTS e da contribuição previdenciária para trabalhadores aposentados

A senadora Margareth Buzetti (PSD-MT), relatora do projeto de lei que acaba com o desconto do FGTS e da contribuição previdenciária para trabalhadores aposentados, disse ao Estadão/Broadcast que pode propor uma alteração no texto para impedir que empresas substituam empregados mais jovens por aposentados. Essa possibilidade é um dos principais receios do governo, que enxerga um possível impacto bilionário nas contas da Previdência caso a proposta seja aprovada.