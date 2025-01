COMEMORAÇÃO

Ivete Sangalo abre temporada de verão do Sem Censura na Bahia

Para celebrar os 40 anos de estreia do Sem Censura, a TV Brasil faz uma temporada de verão na Bahia este mês

Agência Brasil

Publicado em 13 de janeiro de 2025 às 15:56

Ivete Sangalo Crédito: Tati Freitas/Divulgação

A cantora Ivete Sangalo é a primeira convidada da produção apresentada por Cissa Guimarães, que será transmitida ao vivo do Cineteatro 2 de Julho, em Salvador, em parceria com a TVE Bahia.

O especial faz parte das comemorações do aniversário da tradicional roda de conversa lançada em 1985. A novidade coincide com os 40 anos do axé music.

Outro destaque da temporada do Sem Censura na capital baiana é a presença de plateia para acompanhar as entrevistas e performances dos artistas durante essas dez edições da produção da emissora pública.

O formato do programa segue a dinâmica atual com atrações musicais e bate-papo descontraído com vários convidados especiais e debatedores.

O Sem Censura tem exibição de segunda a sexta-feira, ao vivo, a partir das 16h, com duas horas de duração.

“O Sem Censura é um dos programas mais tradicionais da TV Brasil, teve importância na redemocratização do país e agora vive um novo momento, juntamente com a EBC", afirma o diretor-presidente da EBC, Jean Lima.

"Essa temporada de verão na Bahia é uma ótima comemoração e certamente será um marco para o programa e para a TV Brasil", acrescentou.