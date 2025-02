NA QUARTA

Janja terá encontro com papa Francisco em viagem a Roma

Primeira-dama integra comitiva do governo federal para a reunião que definirá o presidente da Aliança Global de Combate à Fome

Estadão

Publicado em 10 de fevereiro de 2025 às 17:41

A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja Crédito: Divulgação

A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, embarcou para Roma nesse domingo (9) e, segundo a agenda da semana divulgada em rede social, a primeira-dama terá uma audiência com o Papa Francisco na quarta-feira (12). >

Janja já encontrou o pontífice em junho de 2023, durante visita ao Vaticano com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e em junho de 2024, na cidade de Puglia, durante evento da Cúpula do G-7.>

Nesta ida à Itália, a primeira-dama integra a comitiva do governo do presidente Lula para a reunião, na capital italiana, que definirá o presidente da Aliança Global de Combate à Fome.>

Ao Estadão, o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, que lidera o grupo, informou que ele e Janja foram convidados para a programação. "Eu reforcei a importância de irmos juntos, considerando a experiência técnica e atuação dela na área social", afirmou Dias.>

A missão dos dois durante a viagem é conquistar para o Brasil a presidência da Aliança, um bloco multilateral formado por 142 membros - entre países, instituições internacionais e organizações não governamentais (ONGs). A iniciativa foi lançada durante a última Cúpula de Líderes do G-20, realizada no Rio em novembro do ano passado.>

Além da reunião e da audiência com o papa, a programação de Janja inclui encontros com Alvaro Lario, presidente do Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola (Fida), vinculado à Organização das Nações Unidas (ONU); e com Cindy McCain, diretora-executiva do Programa Mundial de Alimentos (PMA).>

A primeira-dama passou a divulgar sua agenda no dia 3 de fevereiro, por suas redes sociais, depois de críticas da oposição e da ONG Transparência Internacional sobre a falta de informações sobre seus compromissos.>

Como mostrou o Estadão, Janja não exerce cargo no governo federal, mas conta com uma equipe "informal" que a assessora e a acompanha em viagens ao exterior. O time conta com ao menos 12 pessoas e, desde o início do terceiro mandato de Lula, gastou mais de R$ 1,2 milhão em viagens, entre custos com translado e diárias.>

Diante da queda de popularidade do presidente Lula, o Palácio do Planalto traçou uma estratégia que envolve viagens mais constantes de Lula e Janja para promover pautas e resultados do governo.>

Em vídeo publicado no Instagram em que menciona a viagem a Roma, a primeira-dama anuncia que terá uma agenda em parceria com ministérios pelo País.>