PREPARA O BOLSO

Por que sua conta de luz vai ficar mais cara em junho?

Questões climáticas são principais motivos para problema

A conta de luz vai sair mais cara neste mês. Isso porque, desde o último domingo (1°) a bandeira tarifária da energia passou para vermelha , no patamar 1. Com a nova bandeira, os consumidores vão pagar em junho um adicional de R$ 4,46 a cada 100 quilowatts-hora utilizados. O anúncio foi feito pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). >

Segundo a Agência, a decisão veio por causa das condições climáticas desfavoráveis: menos chuva, reservatórios mais vazios e o fim do período úmido no Brasil. Com isso, a geração de energia pelas hidrelétricas que são mais baratas e sustentáveis caiu.>