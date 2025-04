OPORTUNIDADE

JBS está com seleção aberta para quase 3 mil vagas; confira

As vagas estão distribuídas em diferentes segmentos, abrangendo funções administrativas, técnicas e operacionais

Perla Ribeiro

Publicado em 15 de abril de 2025 às 09:01

JBS está com seleção aberta para quase 3 mil vagas; confira Crédito: Divulgação

A JBS, uma das maiores empresas de alimentos do mundo, está com 2.916 oportunidades de emprego abertas em sete estados. O campeão de ofertas é Santa Catarina, com 915 oportunidade, em seguida aparece o Rio Grande do Sul, com 575 vagas. Há oferta também em Mato Grosso, onde estão disponíveis 550 oportunidade, há 407 para o Paraná. 173 para Goiás, 164 para o Mato Grosso do Sul e 132 para o Pará. No momento, não há oferta de empregos para a Bahia. >

As vagas estão distribuídas em diferentes segmentos, abrangendo funções administrativas, técnicas e operacionais. Há ainda oportunidades para estagiários e aprendizes. Para a maior parte das vagas operacionais não é necessária experiência profissional prévia. A empresa oferece oportunidades para diferentes turnos. Os benefícios ofertados incluem vale-alimentação, cesta de assiduidade, refeição no local, seguro de vida, Wellhub ou TotalPass, telemedicina e participação nos lucros (PPR), além de acesso ao transporte fretado. Multinacional de origem brasileira com atuação em mais de 20 países, a JBS conta, atualmente, com mais de 280 mil colaboradores.>

Confira as oportunidades por estado:>

915 vagas em Santa Catarina>

Pertencente ao grupo JBS e considerada uma das principais empresas de alimentos no Brasil, a Seara está com 915 oportunidades de trabalho abertas no estado catarinense. As oportunidades estão distribuídas entre as unidades industriais e setores administrativos da companhia, abrangendo diversas funções operacionais, de nível técnico e de liderança. Há também posições disponíveis para jovens aprendizes e candidatos sem experiência anterior.

>

A empresa, que é considerada a maior empregadora de Santa Catarina, possui operações em 12 cidades catarinenses, onde mantém unidades produtivas e estruturas logísticas. Os interessados podem se candidatar por meio do site oficial da companhia: https://jbs.com.br/carreiras ou comparecendo à unidade de interesse. Mais da metade das vagas estão situadas no Grande Oeste, com um total de 501 - Seara (150), Itapiranga/Aves (126), Ipumirim (91), São Miguel do Oeste (79), Salto Veloso (22) e Itapiranga/Suínos (33). >

Já na região serrana, nas duas plantas situadas em Lages, a companhia soma 49 vagas. As oportunidades no Vale do Itajaí estão distribuídas entre as unidades de Itajaí (administrativo, o terminal portuário Braskarne, o centro de distrubuição, a fábrica de fatiados e hub), onde há somadas 39 vagas e outras 12 nas fábricas de margarinas e óleos em Gaspar. As duas plantas industriais da Seara no Sul de Santa Catarina, em Nova Veneza (119) e Forquilhinha (84) e a unidade de Itaiópolis, no Planalto Norte (61) completam o mapa do emprego da companhia. Atualmente, mais de 24 mil pessoas trabalham na Seara em Santa Catarina.>

575 vagas no Rio Grande do Sul>

Há 575 oportunidades de emprego abertas em 12 cidades do Rio Grande do Sul – Canoas, Caxias do Sul, Montenegro, Passo Fundo, Seberi, Três Passos, Santa Cruz do Sul, Garibaldi, Trindade do Sul, Bom Retiro do Sul, Nova Santa Rita e Roca Sales. As vagas estão distribuídas em diferentes segmentos, abrangendo funções administrativas, técnicas e operacionais. Há ainda oportunidades para estagiários e aprendizes. Para a maior parte das vagas operacionais não é necessária experiência profissional prévia. Os interessados podem consultar os tipos de vagas e os pré-requisitos para cada caso por meio do site www.jbs.com.br/carreiras. Candidatos podem entrar em contato (confira a tabela abaixo) ou se apresentar presencialmente na unidade de interesse.>

550 vagas em Mato Grosso>

Há 550 vagas de emprego abertas nas unidades de Mato Grosso. As vagas disponíveis são para operador de produção, faqueiro, desossador, refilador, operador de higienização, monitor de produção e supervisor de produção. Para a maior parte das vagas não é necessária experiência profissional prévia. A JBS Friboi em Diamantino lidera a lista de oportunidades com 173 vagas disponíveis. A unidade está localizada na Rodovia MT 240, KM 3,5, sentido Nova Mutum. >

Para mais informações, entre em contato pelo WhatsApp (65) 3337-3512 ou pelo e-mail [email protected]. Em Barra do Garças, são 139 vagas, e os candidatos podem obter mais detalhes pelo WhatsApp (66) 3402-2986. Já em Confresa, há 85 oportunidades, e os interessados podem enviar o currículo para o e-mail [email protected]. Em Pontes e Lacerda, são 50 vagas. Para se candidatar, basta comparecer pessoalmente à unidade, localizada na BR 174, s/n, Km 231, zona rural de Pontes e Lacerda, de segunda a sexta-feira. Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp (65) 3266-9115 ou pelo e-mail [email protected].>

As unidades de Colíder, Pedra Preta e Araputanga também dispõe de vagas para início imediato. Colíder oferece 23 oportunidades e mais detalhes podem ser obtidos pelo WhatsApp (66) 3541-5819 ou e-mail [email protected]. Já a JBS de Pedra Preta tem 29 vagas, sendo que a unidade está localizada na BR-364, Lot. Jardim Tatuapé. Enquanto Araputanga tem 15 vagas disponíveis e o interessado pode ir diretamente à sede do frigorífico na Rua Marquês de Pombal, Primavera. Por fim, a JBS de Alta Floresta oferece 6 vagas, na unidade que fica Rodovia MT 208, Km 150, e em Juara, há 30 vagas, na Rodovia MT 338, Km 8, Juara.>

Para participar do processo seletivo, é necessário ter mais de 18 anos e comparecer pessoalmente às unidades da JBS, levando RG, CPF, comprovante de residência e certificado de vacinação atualizado. A empresa oferece benefícios aos colaboradores, como vale-alimentação, prêmio por assiduidade e vale-transporte.>

407 vagas no Paraná>

Há 407 oportunidades de emprego abertas em 10 cidades do Paraná – Rolândia, Santo Inácio, Carambeí, Lapa, Jacarezinho, Santa Fé, Campo Mourão, Jaguapitã, Cambé e Pinhais . As vagas estão distribuídas em diferentes segmentos, abrangendo funções administrativas, técnicas e operacionais. Há ainda oportunidades para estagiários e aprendizes. Para a maior parte das vagas operacionais não é necessária experiência profissional prévia. >

Os interessados podem consultar os tipos de vagas e os pré-requisitos para cada caso por meio do site www.jbs.com.br/carreiras. Candidatos podem entrar em contato (confira a tabela abaixo) ou se apresentar presencialmente na unidade de interesse. A empresa oferece oportunidades para diferentes turnos. Os benefícios ofertados incluem vale-alimentação, cesta de assiduidade, refeição no local, seguro de vida, Wellhub ou TotalPass, telemedicina e participação nos lucros (PPR), além de acesso ao transporte fretado. No Paraná, o grupo conta com mais de 14 mil colaboradores, sendo uma das grandes empregadoras do estado.>

173 vagas em Goiás>

Há 173 oportunidades de emprego abertas em diversas unidades em Goiás. As vagas incluem cargos diversos, como operador de produção, faqueiro, desossador e supervisor de produção. Para a maior parte das vagas não é necessária experiência profissional prévia. Para o município de Mozarlândia, a JBS está com 127 oportunidades abertas para produção (67), operador de produção (43), desossador (8), refilador (5), monitor de produção (3) e supervisor de produção (1). Já na unidade JBS de Goiânia está com 42 vagas disponíveis para as áreas de produção (19), operador de produção (8), faqueiro (3), refilador (11) e monitor de produção (1). Por fim, na unidade da JBS de Senador Canedo são 4 vagas para a área de produção. >

Para se candidatar, é necessário ter mais de 18 anos e apresentar, no ato da inscrição, documentos pessoais como RG, CPF e comprovante de residência, além do certificado de vacinação atualizado. A JBS oferece diversos benefícios para os colaboradores, entre eles vale-alimentação, Gympass, prêmio por assiduidade e vale-transporte. Para participar do processo seletivo, o candidato deve comparecer às unidades com vagas abertas.>

Confira os endereços:

JBS Mozarlândia fica na GO-347, s/n



JBS Goiânia: Avenida Lago Azul, s/n, Chácaras Mansões Rosas de Ouro. Informações adicionais pelo telefone (62) 3272-1312



JBS Senador Canedo na rua Alameda Perimetral Norte, 6124. Mais informações pelo telefone (62) 3512-8280

>

164 vagas no Mato Grosso do Sul>

Há 164 vagas de emprego abertas em diversas unidades de Mato Grosso do Sul. As oportunidades estão disponíveis nos municípios de Campo Grande, Naviraí, Nova Andradina e Anastácio. Há vagas com início imediato para operadores gerais e de produção, faqueiros, desossadores, refiladores e supervisor de produção. Para a maior parte das vagas não é necessária experiência profissional prévia. >

Para se candidatar, é necessário ter mais de 18 anos e apresentar, no ato da inscrição, documentos pessoais como RG, CPF e comprovante de residência, além do certificado de vacinação atualizado. A JBS oferece diversos benefícios para os colaboradores, entre eles vale-alimentação, Gympass, prêmio por assiduidade e vale-transporte. Para participar do processo seletivo, o candidato deve comparecer pessoalmente às unidades com vagas abertas.>

Confira os endereços:

JBS Campo Grande - Unidade II: BR-060, s/n - Zona Rural, saída para Sidrolândia



JBS Friboi Anastácio: Rua Vanderlei, 1012, bairro Frigorífico



JBS Naviraí: BR-163, Km 2, s/n



JBS Nova Andradina: BR-376, Km 169

>

132 vagas no Pará>

Há 132 vagas de empregos abertas no Pará para profissionais com ensino médio completo, para atuarem na linha de produção, distribuídas nos municípios de Marabá, Redenção, Santana do Araguaia, Santa Maria das Barreiras e Tucumã. Para a maior parte das vagas de operação não é necessária experiência profissional prévia. As vagas são destinadas às funções de operação geral, operador de produção, faqueiro, desossador e refilador. Os interessados devem encaminhar currículo para o setor de Recursos Humanos da cidade na qual deseja trabalhar. O regime de contratação das vagas é CLT com os benefícios previstos para a categoria. >

Santana do Araguaia possui o maior número de vagas: são 55 postos de trabalhos abertos. Os interessados podem se inscrever presencialmente na unidade ou enviar o currículo para o e-mail: [email protected] ou para o Whatsapp (94) 8142-5455. Na sequência vem Marabá, com 37 vagas disponíveis e os currículos devem ser encaminhados para o e-mail: [email protected]. Já na unidade de Redenção são 21 vagas e os CVs devem ser destinados para [email protected].>