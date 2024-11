DIGITAL

No Rio de Janeiro, Jessica Senra media debate com Felipe Neto no G20 Talks

Discussão sobre a regulamentação de plataformas digitais teve primeira-dama Janja Lula da Silva na plateia

Priscila Natividade

Salvador Publicado em 17 de novembro de 2024 às 10:11

G20 Talks discutiu temas relevantes ao ambiente digital e combate a desinformação Crédito: Divulgação / CRIA G20

Desinformação digital foi o tema do debate mediado pela jornalista e apresentadora da TV Bahia Jessica Senra durante a programação do G20 Talks. Neste sábado (16), o painel de encerramento reuniu influenciadores e especialistas para discutir os desafios trazidos pelas fake news e o papel da regulamentação para combater a propagação do ódio nas redes sociais.

Na plateia, tanto a primeira-dama Janja Lula da Silva quanto o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Paulo Pimenta, marcaram presença. O CRIA G20 aconteceu durante o G20 Social, evento que antecede o G20 Brasil, reunião entre os chefes de Estado ou de Governo dos países membros que acontece no Rio de Janeiro até o dia 19 de novembro (terça-feira).

“Discussão boa e extremamente importante. É importante ouvir os convidados e replicar o que a gente vai discutir por aqui. Vim direto da Bahia participar dessas trocas com vocês. Uma felicidade para muito grande fazer parte desse evento que está discutindo assuntos para o Brasil e para o mundo. O que estamos aqui vai impactar o nosso planeta em várias pontas, ainda mais em um momento que informações falsas e fora de contexto estão se alastrando”, disse a jornalista.

Primeiro brasileiro a alcançar 44 milhões de inscritos no YouTube, o youtuber Felipe Neto foi uma das vozes que compartilhou ideias e opiniões no painel. Neto defendeu a urgência de engajar a juventude no enfrentamento à desinformação. “Precisamos dar aos jovens as ferramentas necessárias para participar desse debate. Não é sobre doutrinação, mas sobre inspiração”. O youtuber trouxe para o debate o papel das redes sociais durante as eleições no país. “Enfrentar o neofascismo é essencial. Eles nunca vão tomar o mundo para si, mas só venceremos se enfrentarmos essa batalha com coragem”.

Crítico da omissão de influenciadores diante da propagação de fake news, Felipe Neto reforçou, ainda, a necessidade de regulamentação das plataformas digitais. “As redes priorizam o lucro e não se preocupam com as consequências das informações disseminadas. Sem regulamentação e ética, essa realidade não mudará”.

Discurso de ódio

Participaram também do painel o advogado Humberto Ribeiro, diretor jurídico do Sleeping Giants Brasil, que apresentou uma perspectiva sobre como a desinformação manipula as narrativas. “A desinformação é uma ferramenta de discurso de ódio e serve para desmobilizar grupos sociais".