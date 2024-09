ELEIÇÕES

João Campos tem 77% de intenções de voto no Recife, aponta Quaest

Pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira, 18, sobre as intenções de voto para a prefeitura do Recife (PE) mostra que o prefeito João Campos (PSB) mantém a liderança na disputa, com 77% de menções no cenário estimulado.