ESTADO GRAVE

Jornalista da Band Minas está em coma após colisão com caminhão em MG, diz família

Acidente com carro da emissora ocorreu em Sabará, na Grande BH

Esther Morais

Publicado em 16 de abril de 2026 às 08:28

Repórter da Band Minas Crédito: Reprodução | Redes Sociais

A repórter Alice Ribeiro, de 35 anos, está em coma após sofrer um grave acidente na BR-381, em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na tarde de quarta-feira (15). Segundo familiares, a jornalista está internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital João XXIII. Exames identificaram traumatismo craniano e múltiplas fraturas pelo corpo.

O acidente envolveu o carro de reportagem da Band Minas e um caminhão, que bateram de frente. O repórter cinematográfico Rodrigo Lapa, de 49 anos, que dirigia o veículo, morreu no local.

Alice Ribeiro 1 de 8

Alice foi socorrida em estado grave por um helicóptero do Corpo de Bombeiros e levada ao Hospital de Pronto-Socorro João XXIII, em Belo Horizonte. Ela estava no carro da emissora como passageira.

A equipe produzia uma reportagem sobre as obras de duplicação da BR-381, iniciadas no mesmo dia. A rodovia é conhecida pelo alto número de acidentes.

Natural de Belo Horizonte, Alice Ribeiro é formada em jornalismo pela PUC Minas e tem passagens por emissoras como TV Globo Minas, TV Alterosa e Record TV Minas. Também trabalhou na TV Leste, em Governador Valadares, e integrou a equipe da Rede Bahia. Desde agosto de 2024, atua como repórter na Band Minas.