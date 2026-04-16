Jornalista da Band Minas está em coma após colisão com caminhão em MG, diz família

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Esther Morais
Publicado em 16 de abril de 2026 às 08:28
A repórter Alice Ribeiro, de 35 anos, está em coma após sofrer um grave acidente na BR-381, em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na tarde de quarta-feira (15). Segundo familiares, a jornalista está internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital João XXIII. Exames identificaram traumatismo craniano e múltiplas fraturas pelo corpo.
O acidente envolveu o carro de reportagem da Band Minas e um caminhão, que bateram de frente. O repórter cinematográfico Rodrigo Lapa, de 49 anos, que dirigia o veículo, morreu no local.
Alice Ribeiro
Alice foi socorrida em estado grave por um helicóptero do Corpo de Bombeiros e levada ao Hospital de Pronto-Socorro João XXIII, em Belo Horizonte. Ela estava no carro da emissora como passageira.
A equipe produzia uma reportagem sobre as obras de duplicação da BR-381, iniciadas no mesmo dia. A rodovia é conhecida pelo alto número de acidentes.
Natural de Belo Horizonte, Alice Ribeiro é formada em jornalismo pela PUC Minas e tem passagens por emissoras como TV Globo Minas, TV Alterosa e Record TV Minas. Também trabalhou na TV Leste, em Governador Valadares, e integrou a equipe da Rede Bahia. Desde agosto de 2024, atua como repórter na Band Minas.
Em nota, a emissora lamentou a morte de Rodrigo Lapa e informou que presta assistência aos familiares das vítimas.