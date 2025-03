CURITIBA

Jornalista é achado morto amordaçado com fita e mãos amarradas

Vizinhos ouviram gritos de socorro e acionaram a PM

Segundo o Metrópoles. vizinhos de Cristiano ouviram gritos com pedido de socorro e acionaram a Polícia Militar. Antes mesmo da chegada da PM, os vizinhos viram um carro deixando o local, abandonando o portão aberto. Eles entraram no imóvel e encontraram o corpo. O jornalista estava com as mãos amarradas e amordaçado com fita que cobria a boca e o nariz dele. >