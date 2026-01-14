Acesse sua conta
Jovem de 18 anos é morto a facadas após marcar encontro pela internet e cair em emboscada

Corpo foi encontrado dentro de uma cova

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 06:42

Um jovem de 18 anos foi morto a facadas após marcar um encontro pela internet e cair em uma emboscada. O corpo da vítima, que estava desaparecida desde o dia 4 de janeiro, foi encontrado enterrado em uma cova na noite de terça-feira (13), em uma área rural de São Sebastião, no Distrito Federal.

Segundo as investigações da 30ª Delegacia de Polícia, André Maciel conversava com uma mulher pelas redes sociais e marcou um encontro. No entanto, ao chegar ao local combinado, ele foi rendido por suspeitos e executado com golpes de faca. Após o crime, o corpo foi levado para uma região isolada e enterrado.

Segundo a polícia, a motivação do homicídio teria sido vingança. “Os suspeitos acreditavam que André teria furtado uma motocicleta pertencente a um deles”, explicou o delegado Ronney Augusto Matsui Araújo, da 30ª DP.

Dois homens foram presos em flagrante por ocultação de cadáver e indiciados por homicídio qualificado. Um dos suspeitos colaborou com as investigações e indicou o local onde o corpo estava enterrado. O outro negou participação.

A investigação contou com o apoio de uma denúncia anônima feita por meio do telefone 197.

