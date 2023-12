Jovem de 21 anos é encontrada morta com a pele do rosto, couro cabeludo e olhos arrancados

Crédito: Arquivo pessoal/Polícia Civil

O corpo da jovem Ana Caroline Sousa Campêlo, 21 anos, que estava desaparecida foi encontrado nesse domingo (10) no Bairro Novo, em Maranhãozinho, no Maranhão. De acordo com a Polícia Militar, a jovem teve a pele do rosto, couro cabeludo, olhos e orelhas retirados.



Ana Carolina desapareceu na volta do trabalho. A bicicleta e o celular dela foram encontrados próximo a casa onde ela vivia. O tio da vítima acionou a Polícia Militar e informou sobre o desaparecimento da sobrinha.

Durante a busca na região, uma vizinha relatou aos policiais que ouviu uma mulher chorando na presença de um rapaz em uma motocicleta. Ela contou que chegou a usar uma lanterna na direção deles para tentar ver o que estava acontecendo.

O homem então colocou a moça na motocicleta e fugiu do local em direção a uma estrada vicinal que dá acesso ao Povoado Cachimbós, em Maranhãozinho.

Segundo o g1, após buscas na área indicada pela testemunha, os policiais encontram o corpo de Ana Caroline. A jovem foi morta sem a pele do rosto, couro cabeludo, olhos e orelhas. As partes do corpo não foram encontrados no local.