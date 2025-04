CRIME

Jovem fez vídeos estuprando irmão de 5 anos após desafio na internet

Adolescente de 16 anos produziu vídeos e fotos abusando de criança e compartilhou o material com pedófilo, que foi preso pela PF em 2024

O infrator foi levado a uma delegacia do centro paulistano, nessa quarta-feira (23/4), após a constatação do conteúdo de pedofilia feito por ele. No fim da tarde, a Justiça decretou a internação do adolescente, que foi encaminhado para a Fundação Casa, onde aguardará julgamento pelo ato infracional análogo ao crime de estupro de vulnerável.>