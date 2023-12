Jovem morre após cair de moto aquática durante manobra no Ceará. Crédito: Reprodução/O Povo

Um jovem de 29 anos morreu após cair de um jet ski na lagoa de Jaçanau, no Ceará, na tarde dessa quarta-feira, 6. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), o jovem havia ingerido bebida alcoólica e estava como passageiro quando caiu da moto aquática.



A vítima estava bebendo em um bar localizado na área quando pediu para dar uma volta no equipamento, guiado por um outro homem. O momento do passeio foi registrado em vídeo.

Na imagem, é possível ver quando os dois homens caem bruscamente após a realização de uma manobra. Depois da queda, o passageiro acaba não emergindo da água.

De acordo com o CBMCE, os bombeiros foram acionados por volta das 12h30min e estiveram no local para atuar no resgate.