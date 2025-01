SAÚDE

Jovem perde todos movimentos do pescoço para baixo após dor na nuca: 'Tudo parou'

Sangramento raro entre a coluna e a medula espinhal afeta a comunicação entre o cérebro e o corpo

Carol Neves

Publicado em 22 de janeiro de 2025 às 10:12

Pedro Marques perdeu movimentos Crédito: Reprodução

O jovem Pedro Marques, de 24 anos, perdeu todos os movimentos do pescoço para baixo enquanto aguardava atendimento médico devido a uma dor na nuca. Desde então, ele vem passando por tratamentos para tentar recuperar os movimentos e usa as redes sociais para compartilhar seu progresso.

Morador de Maringá, no Paraná, ele começou a sentir um leve desconforto no ombro enquanto trabalhava como gerente em uma papelaria e inicialmente acreditou que fosse causado pela cadeira do trabalho. Após procurar atendimento médico e ser medicado, ele foi liberado. No entanto, dois dias depois, a dor se intensificou na nuca, e ele retornou ao hospital. Durante o atendimento, Pedro de repente perdeu os movimentos dos braços e das pernas.

"Eu estava de pé e chamei a enfermeira, mas, de repente, despenquei da cadeira e não senti mais nada. Nem a dor, nem o corpo, tudo parou. Eu estava consciente e apavorado", relembrou Pedro, falando ao G1.

O neurologista de Pedro, Gabriel Bortoli, diagnosticou o jovem com um hematoma epidural cervical espontâneo, um sangramento raro entre a coluna e a medula espinhal, que afetou a comunicação entre o cérebro e o corpo, interrompendo seus movimentos. Esse tipo de condição ocorre uma vez a cada um milhão de pessoas.

Após seis dias da perda dos movimentos, Pedro passou por uma cirurgia para retirar o sangue acumulado entre a coluna e a medula espinhal. O médico explicou que, embora a quantidade de sangue fosse pequena, ela pressionava a medula espinhal, dificultando o funcionamento do sistema nervoso.

Até o momento, a causa do sangramento permanece desconhecida, mas o médico acredita que se trate de um evento idiopático (sem causa específica), e que as chances de recorrência são baixas.

Pedro ficou 85 dias na UTI, onde chegou a ser induzido ao coma devido à dificuldade para respirar. Após esse período, recebeu alta e iniciou a recuperação em casa, com sua residência adaptada com equipamentos hospitalares para auxiliar nos exercícios de fisioterapia. Hoje, ele já consegue mexer alguns dedos e continua trabalhando em sua recuperação com o apoio de fisioterapeutas e da família.

Além disso, Pedro iniciou uma terapia chamada neuromodulação, que utiliza técnicas como estimulação magnética transcraniana para estimular os neurônios do cérebro e da medula espinhal, ajudando a melhorar os movimentos e a plasticidade neuronal.