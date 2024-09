EMOCIONANTE

Jovem que teve grave reação alérgica após inalar pimenta aparece de pé durante fisioterapia; veja vídeo

Família ficou emocionada com conquista da jovem

Da Redação

Publicado em 18 de setembro de 2024 às 17:02

Jovem que inalou pimenta volta a ficar de pé Crédito: Reprodução

A luta de Thais Medeiros, 26 anos, ganhou um novo capítulo. Desta vez, no entanto, as notícias são boas. Após ser internada na UTI no dia do seu aniversário, a jovem voltou hoje a fazer fisioterapia. Thais teve uma grave reação alérgica após um vidro de pimenta bode em conserva ser aberto. Ao ter contato com o cheiro do produto, ela passou mal.

No vídeo compartilhado pela família, Thais aparece bem diferente das cenas que geralmente são publicadas, onde ela aparece normalmente deitada com apoios no tronco. Desta vez, as imagens mostram Thais de pé, com ajuda de um suporte nos pés e de um fisioterapeuta.

A mãe de Thais, Adriana, comemorou. "Graças a Deus ela ficou bem durante a sessão e não apresentou nenhuma alteração".

Ela contou ainda que decidiu fazer uma vaquinha para cobrir os custos do tratamento da filha. “A vaquinha é o que mantém todos os gastos”, explica Adriana, que segue confiante na recuperação da jovem.

Relembre o caso

No dia 17 de fevereiro de 2023, Thaís estava na casa do então namorado, em Anápolis, almoçando com a família quando um pote de pimenta bode em conserva foi aberto. Ao ter contato com o cheiro do produto, ela passou mal. A jovem foi levada às pressas para a Santa Casa de Anápolis e transferida em seguida para Goiânia.

Com uma reação alérgica severa, Thais teve danos cerebrais e não anda e nem fala mais. Além disso, a jovem ficou mais de 20 dias na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e posteriormente teve pneumonia. A mãe da jovem contou que a filha tem bronquite e asma e já sofria com crises alérgicas.