ATENTADO

Justiça condena oito integrantes do PCC por planejar sequestro de Moro

As penas variam, com os réus recebendo até 14 anos e nove meses de prisão

Oito pessoas ligadas ao Primeiro Comando da Capital (PCC) foram condenadas por seu envolvimento em um plano de atentado contra o senador e ex-juiz federal Sergio Moro (União Brasil-PR), revelado pela Operação Sequaz em 2023. As penas variam, com os réus recebendo até 14 anos e nove meses de prisão. >

De acordo com a sentença da juíza Sandra Regina Soares, da 9.ª Vara Federal de Curitiba, o atentado fazia parte de uma "atuação criminosa contínua e extremamente estratégica" do PCC, sendo articulado por uma célula conhecida como "sintonia restrita", que funciona como um centro de inteligência da facção. A magistrada afirmou que o plano envolvia não apenas o sequestro de Moro, mas também levantamentos sobre outras autoridades públicas, evidenciando o modus operandi meticuloso do grupo.>