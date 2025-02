SP

Justiça penhora mansão de Maluf no Guarujá e mais 17 imóveis em processo de R$ 417 milhões

Processo começou quando o político ainda era prefeito de São Paulo

A Justiça paulista penhorou 18 imóveis de Paulo Maluf, ex-prefeito de São Paulo, como parte do processo que o condenou a devolver cerca de R$ 417 milhões aos cofres públicos. Maluf, que tem 93 anos, foi condenado há quase 31 anos acusado por uma promoção pessoal com dinheiro público quando era prefeito. As informações são do Uol.>

Entre os imóveis penhorados, está uma mansão de mais de mil metros quadrados na praia da Enseada, no Guarujá, cujo valor venal de referência é estimado em R$ 2,7 milhões. A mansão fica localizada no número 859 da avenida Miguel Estefno, rua que leva o nome do avô de Maluf. O processo começou em 1993, quando Maluf era prefeito, após uma denúncia do vereador Maurício Faria (PT), que o acusava de usar recursos públicos para promover sua imagem pessoal, por meio do símbolo do "trevo de quatro folhas".>