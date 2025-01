POLÍTICA

Kassab afirma que Lula não seria eleito hoje e chama Haddad de 'fraco'

Kassab diz que "os partidos de centro estão criando uma alternativa para 2026"

Durante o evento, o presidente do PSD também elogiou o governador paulista Tarcísio de Freitas, destacando-o como "um candidato forte" para 2026. Kassab, que já declarou que o PSD possui ministros no governo Lula, demonstrou insatisfação com os rumos da gestão e se afastou do tom adotado em outubro, quando sugeriu que Lula seria candidato em 2026.>

A relação do PSD com o governo Lula está gerando desconfiança entre aliados, com especulações sobre uma possível aproximação do partido com o grupo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Kassab, por sua vez, afirmou que as bancadas do PSD discutem a composição do governo com "autonomia" e garantiu apoio a Tarcísio para a reeleição em São Paulo, deixando claro que ele liderará o processo de escolha da chapa.>