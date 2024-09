POLÍTICA

Latino-americanos confiam pouco em Lula como líder global, diz pesquisa

Apesar disso, quando o assunto é o presidente Lula, só uma média de 30% afirma confiar no petista para fazer a coisa certa em relação a assuntos internacionais. Outros 55% não confiam. Essa parte do levantamento não inclui entrevistados dos EUA.

As respostas para o levantamento foram conseguidas presencialmente na América Latina com 5.180 adultos dos países incluídos de janeiro a abril. Já na parte que incluiu os EUA, as perguntas foram feitas em abril com uma amostra de 3.600 adultos de maneira on-line.