'ENEM DOS CONCURSOS'

Lista de aprovados do CNU é divulgada; veja como acessar

Serão 173 listas de classificação, organizadas por cargo e bloco

Os resultados estarão disponíveis na área do candidato no site da Cesgranrio, organizadora do concurso . Serão 173 listas de classificação, organizadas por cargo e bloco, para que os candidatos possam consultar sua posição em relação aos outros concorrentes.>

O concurso prevê a aprovação de 2.305 candidatos para vagas imediatas nas nove carreiras do CNU, que exigem cursos de formação. Os aprovados devem manifestar interesse na participação até o dia 5 de fevereiro. O processo de manifestação será feito também na área do candidato.>

As listas subsequentes, com os convocados que não manifestaram interesse inicialmente, serão publicadas em 11 e 18 de fevereiro, com prazo de confirmação no dia seguinte à convocação.>