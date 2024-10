DANOS AVASSALADORES

Lula assinará acordo de reparação de 167 bilhões pela tragédia de Mariana

Valor será utilizado para reparação de danos decorrentes do rompimento da barragem do Fundão, em Mariana (MG), em 2015.

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, irá assinar na próxima sexta-feira, 25, o acordo de R$ 167 bilhões para reparação de danos decorrentes do rompimento da barragem do Fundão, em Mariana (MG), em 2015. O ato ocorre após uma séria de reuniões do chefe do Executivo com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e outros chefes de pastas na últimas semanas.