G20

Lula enfatiza que é preciso o mundo se unir para acabar com a fome no planeta

Afirmação foi realizada antes do início da primeira sessão de discussões de líderes do grupo das 20 maiores economias do globo

Estadão

Publicado em 18 de novembro de 2024 às 12:16

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva durante reunião com o Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas, António Guterres no G20 Brasil Crédito: Ricardo Stuckert / PR

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, enfatizou nesta segunda-feira, 18, que é preciso o mundo se unir para acabar com a fome no planeta, durante o lançamento da Aliança Global Contra a Fome e a Pobreza. A afirmação foi realizada momentos antes do início da primeira sessão de discussões de líderes do grupo das 20 maiores economias do globo (G20), que ocorre nesta segunda e na terça-feira, 19, no Rio de Janeiro.

"Se assumirmos a responsabilidade do combate à fome e à pobreza, conseguiremos ter sucesso", afirmou o presidente do Brasil.

O chefe do Executivo agradeceu a "generosidade" dos presentes, que, segundo ele, está transformando o Rio de Janeiro na "capital do mundo" neste dia 18 de novembro. "É muito importante o que vamos discutir daqui e eu tenho certeza que, se nós assumimos a responsabilidade nesse assunto da fome e da pobreza, nós poderemos ter sucesso em contê-lo."

O presidente enalteceu as qualidades do Rio de Janeiro, lembrando que o município é conhecido como "cidade maravilhosa". "De um lado, a beleza exuberante da natureza, sob os braços abertos no Cristo Redentor, um povo diverso, vibrante, criativo e acolhedor. De outro, injustiças sociais profundas. O retrato vivo de dificuldades históricas e persistentes."

Lula lembrou que esteve na reunião do G20 durante a crise financeira internacional de 2008 e 2009. Dezesseis anos depois, de acordo com ele, as coisas não melhoraram.