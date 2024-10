INTERNACIONAL

Lula ordena voo de repatriação de brasileiros que estão no Líbano, diz Itamaraty

Data de repatriação será divulgada após análise das condições de segurança para voo; plano inicial da FAB é que decolagem seja feita em Beirute

Estadão

Publicado em 30 de setembro de 2024 às 23:03

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva ordenou que o governo brasileiro promova voo de repatriação de brasileiros que se encontram no Líbano, informou, na noite desta segunda-feira, 30, o Ministério das Relações Exteriores. A decisão ocorre depois que as tensões entre Israel e o Hezbollah se intensificaram nas últimas semanas, com bombardeios diários sendo registrados no Líbano. A data deverá ser anunciada nos próximos dias.

O Estadão/Broadcast mostrou na semana passada que o governo brasileiro se organizava para retirar nacionais de solo libanês caso a situação se agravasse. A maior comunidade de brasileiros no Oriente Médio atualmente está no Líbano. Ao todo, 21 mil brasileiros vivem no país, de acordo com a Agência Brasil

Segundo o Itamaraty, a data será divulgada após análise das condições de segurança para voo. O plano inicial da Força Aérea Brasileira é que a decolagem saia do aeroporto da capital Beirute, que ainda está aberto.

"A Embaixada no Líbano está tomando as providências necessárias para viabilizar a operação, em contato permanente com a comunidade brasileira e em estreita coordenação com as autoridades locais", diz a nota divulgada pelo Itamaraty.

Na semana passada, os bombardeios israelenses no Líbano causaram a morte de dois adolescentes brasileiros. Mirna Raef Nasser, de 16 anos, e Ali Kamal Abdallah, de 15 anos, morreram em bombardeios contra o no Vale do Bekaa, um subúrbio de Beirute, no dia 23 de setembro.

Há cerca de três semanas, o Líbano tem sofrido de maneira mais intensa com os contínuos ataques aéreos israelenses contra áreas civis em Beirute, no sul do Líbano e no Vale do Bekaa. Nesta segunda-feira, autoridades americanas informaram que as Forças de Defesa de Israel (IDF) planejam uma invasão terrestre no Líbano. A operação pode começar a qualquer hora e marcaria a primeira campanha por terra de Israel no país vizinho desde 2006