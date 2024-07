POLÍTICA

Lula recebe Tony Blair no Planalto e tem reunião com ministros nesta segunda-feira

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebe o ex-primeiro ministro britânico, Tony Blair, nesta segunda-feira, 22, em audiência marcada para as 15h30 no Palácio do Planalto. Lula já havia recebido Blair em setembro do ano passado, quando debateram "geopolítica internacional, as perspectivas do mundo em desenvolvimento e as principais contribuições do Brasil para o aprimoramento da governança global".